オーストラリア・クイーンズランド州北部は１月３１日以来、広い範囲が洪水に見舞われている/Queensland Ambulance Service（ＣＮＮ）オーストラリア北東部のクイーンズランド州で大規模な洪水が発生し、これまでに１人が死亡、数千人に避難命令が出されている。豪雨による急激な増水で住宅や事業所は水に浸かった。クイーンズランド州北部は１月３１日以来、広い範囲が洪水に見舞われ、沿岸部に近いインガムやタウンズビルで特に