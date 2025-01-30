事後現場に派遣された警官＝２９日、インド北部ウッタルプラデシュ州プラヤーグラージ/Niharika Kulkarni/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）世界最大の宗教行事といわれるヒンドゥー教の１２年に１度の大祭「マハ・クンブメーラ」が行われているインド北部ウッタルプラデシュ州プラヤーグラージで２９日、群衆事故が発生し、少なくとも３５人が死亡した。遺体が病院に運ばれ続けており、死者は増える見通し。当局者はＣＮＮに、これまで