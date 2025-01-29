女優・筧美和子が２９日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」に出演。温泉施設で遭遇した仰天事件を振り返った。筧は「脱衣所でおばあちゃんが、のぼせちゃって。『大丈夫ですか？』って（脱衣所に）出ていったら、ちょうど番頭のおじいちゃんも入ってきて…」と回想。「誰かに呼ばれたんだと思うんですけど。私、裸の状態でおじいちゃんと対面してしまって。そのまま１０秒ぐらいお互い固まって、番頭さんも困っていた