スペイン１部レアル・マドリードのフランス代表ＦＷキリアン・エムバペ（２６）がネイマール発言について自身の見解を示した。フランス１部パリ・サンジェルマンでエムバペとチームメートだったブラジル代表ＦＷネイマール（現アルヒラル）は元ブラジル代表ＦＷロマーリオ氏のユーチューブチャンネルで「彼を『ゴールデンボーイ』と呼んでいた。彼（エムバペ）が入ってきたときは一緒に食事へ行くような関係だった。だけど（リ