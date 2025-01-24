「世界最強の軍事大国」と呼ばれるアメリカ。第二次世界大戦後、29回の戦争に参加し、その勝率は6割。主要な戦争に絞れば惨憺たる戦果もある。なぜ、史上最大の軍事力を持つ国が、その影響力の行使において地理的な制約を受けるのか。その答えは、アメリカを守る「海」にあった……。地政学動画で平均150万回再生を記録する社會部部長が、不変の地政学の法則を解説した『あの国の本当の思惑を見抜く地政学』（サンマーク出版）より