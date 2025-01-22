この日、6歳になる柴犬の女の子、ももちゃんの健康診断のために動物病院を訪れた飼い主、柴犬もも（@momonosekaiii）さん。【写真】座り込み抗議の場所に書かれていた文字診断の結果、「健康そのもの」という太鼓判を押してもらえましたが、獣医師の先生から「太ってる…」と言われてしまったそうです。そんな病院からの帰り道、突如、座り込みを繰り出したももちゃん。そこはなんと、「体重の軽さ」を無言でアピールするかのよう