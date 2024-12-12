¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥­¥ó¥°¥³¥ó¥°¤¬12·î11Æü¡¢¡Ø¤¢¤Á¤³¤Á¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ç18Ç¯10·î¤«¤é¡Ö¥«¥¸¥µ¥Ã¥¯¡×¤Î·ÝÌ¾¤ÇYouTube¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿³á¸¶ÍºÂÀ¡Ê44¡Ë¤¬¡È¤ª¾Ð¤¤¤Î¥Ý¥ê¥·¡¼¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¼ýÏ¿Á°¤Ë¡Ö¤¯¤ì¤°¤ì¤â¡È¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡É¤è¤¦¤Ë¡×¤È³Ú²°¤ÇÈÖÁÈ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Îº´µ×´ÖÀë¹Ô»á¡Ê49¡Ë¤«¤éÅ£¤ò»É¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦³á¸¶¡£¡È¤«¤«¤ë¡É¤È¤Ï¡¢¶¥ÇÏÍÑ¸ì¤ÇÇÏ¤¬Ë½Áö¤·¡¢µ³¼ê¤¬À©¸æ¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¸ÆµÛ¤¬¹ç¤ï¤º¥Á¥°¥Ï¥°¤Ê¾õÂÖ