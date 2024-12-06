マニー・パッキャオさん（ゲッティ＝共同）国際ボクシング殿堂は5日、2025年の殿堂入りメンバーに、世界6階級制覇の実績があるマニー・パッキャオさん（フィリピン）が選ばれたと発表した。パッキャオさんは殿堂を通じ「とてもうれしい。私に投票してくれた人たちに感謝している」とのコメントを出した。