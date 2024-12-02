中国・上海で11月28日、小型ロボットが大型ロボットを誘導し、建物からの逃走を試みた場面が監視カメラに記録された。これは企業が行った実験で、会話や行動はロボット自身が考えたものだという。まるで“誘拐”…AIの自律性に不安の声AIロボットが、まるで“誘拐”を試みたように見える動画がSNS上で話題となっている。小型ロボット：僕と一緒に家に帰りましょう。大型ロボット：一緒に帰りましょう。小型ロボット：君も帰ります