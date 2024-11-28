徹夜までして日本の免許を求めるワケ「自分は昨日の夜10時から並んでいます。友人から早く行ったほうがいいとアドバイスされて。おかげで一番に入れます」秋も深まったある日、冷たい雨が降る朝５時の東京・府中運転免許試験場の入り口前には外国人が長蛇の列を作っていた。取材に応じたスリランカ人男性を先頭に、中国人やインドネシア人など30人はいるだろうか。なかにはキャンプ用の椅子を持ち込み、仮眠を取る者までいる。別の