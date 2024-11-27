BIGBANG・G-DRAGONが“NewJeansの母”ミン・ヒジン氏のSNS投稿に「いいね！」を押したとして話題だ。【画像】G-DRAGONが「いいね！」したミン・ヒジン氏の「退社」投稿とは？去る11月20日に大手芸能事務所HYBEとの株主間契約を解除し、傘下レーベルADORの社内取締役を辞任したミン・ヒジン氏は同日、自身のインスタグラムで「退社」と書かれたカードを手に持ったウサギノキャラクターが目を輝かせている画像を公開。HYBEを“離れた