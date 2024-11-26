ロシアが「韓国ウクライナに殺傷兵器を供給すれば、強力に対応する」と２４日（現地時間）、警告した。ロシアのタス通信によると、ルデンコ外務次官はこの日のインタビューで、「韓国製兵器がロシア市民を殺傷するのに使われれば、両国関係が完全に破壊されかねないという点を韓国が気付く必要がある」と述べた。また「我々はもちろん必要なすべての方法で対応し、これが韓国自体の安全保障を強化するのに役立たない可能性が大き