ＴＢＳ「ラヴィット！」で２２日、「坂道かけっこ」が行われ、同局アナウンサーが芸人、アーティストを差し置いてブッチ切りで優勝した。「オールスター感謝祭」の赤坂５丁目ミニマラソンでもおなじみのＴＢＳ社屋にある心臓破りの急坂。その坂で１５０メートルダッシュを競う「坂道かけっこ」は過去に３度行われた。芸人の青木マッチョが王者だったが、前回、感謝祭マラソンで優勝経験のある＆ＴＥＡＭのＫが直接対決で破り、