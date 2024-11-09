カナダのある男性は2年前、がんを発症して治療を受けていたものの、症状は悪化するばかりだった。男性には愛犬がいたが世話が難しくなり、仕方なく動物保護団体に犬を託し、新しい飼い主を探してもらうことにした。しかし、幸運にも男性はがんを克服し、何よりもまず愛犬に会いに行った。動物情報メディア『The Dodo』などが伝えた。【この記事の他の写真を見る】【この記事の動画を見る】カナダのオンタリオ州セント・キャサリン