10月28日に放送されたトークバラエティー『THE MC3』（TBS系）の内容をめぐり、視聴者から疑問の声が相次いでいる。【写真】中居正広、武田舞香との“6年愛”のウラで隠してきた「年下女性」ヒロミ、東野幸治、中居正広の3人が司会を務める同番組。21日に放送が始まったばかりの新番組で、ゲストのことを世間がどう思っているのかをあらゆる形で本人に伝える、日本一余計なお世話バラエティーなのだという。さて、この日のゲ