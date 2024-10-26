外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切替えることを指す「外免切替」という耳慣れない言葉が、ネットで話題になっている。国際免許へ切り替えるため、運転免許試験場に早朝から列をつくる外国人の様子をテレビの情報番組が特集したためだ。日本で一から運転免許を取得するよりも、外国で免許を取得して日本で切り替えた方が簡単で安上がりということは以前から言われていて、海外滞在時に運転免許を取得し帰国後に切り