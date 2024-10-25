お笑いタレントの有吉弘行が２５日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国」に出演。霜降り明星・粗品に軽く?反抗?してしまったと回想した。年をとると、水を飲む量が減るという話題になり、有吉は「この前、粗品がこの番組の俺らがラーメンの汁いかない（飲まない）っていう回を見てたみたいで、『マジっすか…』って。『ラーメンの汁、いかないんっすか？』『マジっすか…』って」と粗品に幻滅されたと語り、「なん