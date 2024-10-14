働いてみて、自分には合わないと感じた仕事はあるだろうか。神奈川県の50代男性（事務・管理／年収400万円）は、大手消費者金融で「サラ金の取り立て」をしたことがあるそう。「成績が悪いと店長から灰皿が飛んできました。二度とやりたくない」と苦い経験を明かした。（文：長田コウ）「着信音に敏感に反応して、発狂しそうになる」営業職の経験がトラウマに…仕事が自分に合わない、と思ったら体を壊してまで無理する必要はな