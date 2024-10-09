【MLB】パドレス6−5ドジャース（10月8日・日本時間9日／サンディエゴ）【映像】とにかく嬉しそうな大谷翔平ドジャース大谷翔平投手が「1番・DH」でスタメン出場した地区シリーズ第3戦のパドレス戦で、4番・テオスカー・ヘルナンデスが敵地を黙らせるような満塁弾を放った。一気に点差を1点に縮める値千金の1発に、珍しく大谷が大喜び＆大声で帰還する大親友をお出迎えする場面があった。ドジャースは初回にベッツのソロホー