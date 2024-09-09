頑張って節約生活を送っているのにお金が貯まらないと嘆く人は多い。タレントであり投資家、実業家でもある杉原杏璃さんは「これからしばらく給料が増えず、インフレの進む日本において、節約だけで資産形成をすることは無理がある。資産運用をプラスして効率よくお金を増やすことが大切」という――。※本稿は、杉原杏璃『マンガでよくわかる資産運用1年生 億り人杉原杏璃と一緒に』（かんき出版）の一部を再編集したものです。出