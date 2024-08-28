日本通運は「誰にもやさしい倉庫（NX Universal Harmonious Work Warehouse）」プロジェクトを開始し、その第一弾として、WHILL社の近距離モビリティ「WHILL」を導入したと発表した。●背景少子高齢化による人口減少に加え、2024年4月から適用されたトラックドライバーに対する時間外労働規制の強化により、物流業界ではトラックドライバーや倉庫内スタッフなどの将来的な労働力不足が予想されている。このような状況下、先端技術