ハンバーガーチェーン「バーガーキング」は8月30日、「パインツキミバーガー」「チポトレ･パインツキミバーガー」を発売する。期間限定。【関連記事】KFC“とろ〜り月見”2024年発売、新登場「とろ〜り月見和風チキンカツバーガー具沢山タルタル」や「おもちカスタードの月見パイ」など提供/ケンタッキーフライドチキン今回発売する「パインツキミバーガー」2種は、卵ではなく“パイナップル”を使用した、バーガーキング流の“ツ