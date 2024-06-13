テレビアニメ『ダンジョン飯』第2期が制作されることが決定した。あわせて記念ビジュアル、特報映像が公開された。放送時期は後日発表される。【動画】冒険は続く！公開された『ダンジョン飯』第2期の映像公開された特報映像は新規カット、ボイスを含む第2期制作決定を呼びかけた内容になっている。『ダンジョン飯』は、ダンジョンの奥深くでドラゴンに襲われ、金と食料を失ってしまった冒険者・ライオス一行が、飢え死を回