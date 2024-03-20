きょう、韓国・ソウルで行われるアメリカ・メジャーリーグ、ドジャースパドレスの開幕戦で爆弾を爆発させるとの脅迫があったことがわかりました。韓国警察庁によりますと、けさ6時ごろ、きょう行われるドジャースパドレスの開幕戦の試合中に爆弾を爆発させると脅迫するメールを受けたという通報が、カナダ・バンクーバーにある韓国領事館の職員から寄せられました。メールには大谷翔平選手らを傷つけるという内容も書かれてい