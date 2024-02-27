2月25日、日本テレビ系『ニノさんとあそぼ』に出演した二宮和也が、多部未華子との“意外な関係”について話す場面があった。【関連】1児の母・多部未華子、結婚前から子供に抱いていた思いとは？「自分がされたことと同じ…」二宮と仲良しなゲストが、何をして遊ぶかプランを決めて一緒に楽しむという同番組。冒頭、ゲストを紹介する前に、出演者が「今回もニノのお友達でしょ？」と振ると、二宮は「今回はほんとマジお友達」