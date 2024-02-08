日本マクドナルドホールディングスの日色保社長は8日の決算会見でことしの春闘の賃上げについて、基本給の底上げとなるベースアップと定期昇給を含め、去年と同じ平均で4％程度引き上げる方針だと明らかにした。物価上昇や賃上げへの社会的要請の高まりを受けたものだとしている。また4月に入社予定の新卒の初任給も月額基本給を1万円引き上げて27万円とする。日色社長は、「それぞれの強みを生かして自分らしく働ける環境を提供し