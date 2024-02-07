朝日のさしこむ枕もとで、飼い主さんの二度寝をはばむべく、真剣な顔で体当たりしてくる子猫さんの動画が「Ｘ」で話題になりました。【動画】二度寝しようとしたら体当たりで起こしてくる猫「二度寝しようとしたら体当たりで起こしてくる猫」というひと言とともに動画を投稿したのは「あんこともなか 充電ねこ」（@cat_anko3）さん（以下、飼い主さん）のアカウントです。全力で体当たりしてきた子猫さんのお名まえは「あんこ