味の素は、「Cook Do」シリーズ初だというレンジ調理用の中華合わせ調味料「Cook Do＜レンジでつくる四川式麻婆豆腐用＞」を2024年2月3日に発売した。豆腐を入れてレンジで加熱するだけ「Cook Do」シリーズで培ってきた技術や知見を活用して開発したといい、麻婆豆腐をレンジで簡単に調理できる。独自技術を活用したゲル状で、ひき肉入りのソースにより、カットした豆腐をパウチに入れ電子レンジ（600ワット）で4分加熱するだけで