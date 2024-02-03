アイドルグループ・NGT48のエース、本間日陽（24）が卒業にあたり写真集を発売した。その中で書かれたエッセイでさらけ出したのは、これまで目を背けてきた、弟のことだった。【映像】幼少期の本間日陽と難病の弟（複数カット）ABEMAエンタメは本間日陽に独自インタビューを実施。1万5000人に1人と言われる指定難病を患う弟について言及。幼少期の苦悩…そして嫌いだった弟と向き合えるようになったきっかけに迫る。2015年、