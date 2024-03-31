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元NGT48・中井りか、Instagramで結婚を発表「一般男性の方と結婚」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • NGT48中井りかが31日にInstagramで、一般男性との結婚を発表した
  • 相手について「私のようなあばれんぼうを優しく受け止めてくれる」と紹介
  • ファンにメッセージを伝え、「温かく見守って頂けたら幸いです」としている

◆元NGT48・中井りか、結婚を発表

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