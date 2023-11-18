元ＣＩＡのＢ・Ｊ・レイモンド被告。海外任地で多数の女性に性的暴行を働いたと認めた/FBI/AP（ＣＮＮ）米司法省などは１８日までに、米中央情報局（ＣＩＡ）の元要員が連邦裁判所の審理で海外の任地で多数の女性に薬物を投入し、性的暴行を働いた罪を認めたと発表した。同省の報道機関向け声明によると、ブライアン・ジェフリー・レイモンド被告（４７）は２００６年から２０年にかけてメキシコ市や他の場所に赴任。この間、米大
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 羽生結弦が離婚 8月に結婚発表
- 2. 「日本一接客態度が悪い店」人気
- 3. DAZN退会手続き 酷すぎると物議
- 4. 池田大作氏死去 創価の名誉会長
- 5. 羽生のスピード離婚 指摘に反論
- 6. 「きのこの山」イヤホンを商品化
- 7. ギャル曽根の妊娠 業界は困惑?
- 8. 海外で注目「チャーハン症候群」
- 9. 下着見え興奮 エロ研究員の狂気
- 10. セブン「セルフ式の紅茶」展開へ
- 1. DAZN退会手続き 酷すぎると物議
- 2. 池田大作氏死去 創価の名誉会長
- 3. ギャル曽根の妊娠 業界は困惑?
- 4. 下着見え興奮 エロ研究員の狂気
- 5. 山手線 一部区間で2日間終日運休
- 6. 売春「大久保組」の女性が急増か
- 7. 駅まで10分のはずが…退場が地獄
- 8. 宝塚劇団員 口々に「心底絶望」
- 9. 宝塚 4人聞き取り辞退が「炎上」
- 10. 皇族の「極秘メール」誤り流出か
- 1. 米政府、日本へのトマホーク400発の売…
- 2. 大阪のホテル高騰か「クソ高い」
- 3. 車の「検査標章」貼付位置変更に
- 4. 優勝パレード、万博PRに？ 「政治利用…
- 5. 「粒立ちのよさ」際立つ炊飯器
- 6. 資産35億円もクレカ審査NG 訳は
- 7. 東京都内で自民からの保守層離れ深刻 …
- 8. 日中首脳会談 予定の1時間超え 岸田総…
- 9. 江東区長選、東京都部長が立候補へ 自…
- 10. 完済時は190歳 知床和解案に批判
- 1. インコ「アツイ」火事知らせ生還
- 2. 日中関係が再び険悪化 原因は
- 3. 遺体を見せ物にした戦闘員死亡か
- 4. 日本ウイスキー 5600万で英落札
- 5. ウクライナ 徴兵逃れ2万人出国か
- 6. キットカット5万個 米で行方不明
- 7. 岸田首相 韓会談に遅刻した事情
- 8. エドが「使用済み」寄付 批判も
- 9. マスク氏が物議 反ユダヤに賛同
- 10. 米5歳双子 喧嘩し片方が兄弟刺殺
- 1. セブン「セルフ式の紅茶」展開へ
- 2. 投資好きの父 NISA口座残し死去
- 3. 65歳で貯蓄2千万 老後破産の恐れ
- 4. 新紙幣が日本人をより貧乏にする
- 5. チャットＧＰＴ「オープンＡＩ」のアル…
- 6. 私人逮捕系YouTuber支持される訳
- 7. バブル時代の価値要求に20代あ然
- 8. エイみたい 異形のJAL機実現は
- 9. 新NISA 腹落ちする正しい運用法
- 10. 宝塚幹部の会見「嫌悪」の正体
- 1. 「きのこの山」イヤホンを商品化
- 2. きのこの山 完全無線イヤホン化
- 3. Apple Xでの広告掲載を一時休止
- 4. 1ヶ月半で1万フォロワー超の美女「藤原…
- 5. エレコム4年ぶりのトラックボール式マ…
- 6. Google カレンダーで全てのタスクとタ…
- 7. ブラウザ上でデバッグするときに使える…
- 8. 数量限定！丸源ラーメン、クーポン付き…
- 9. AMDが6か月連続でインテルを上回る、23…
- 10. マルチツールなシャープナーはアウトド…
- 1. 羽生のスピード離婚 指摘に反論
- 2. 選手語るNBAの魅力 もう夢の世界
- 3. 大谷 犬に放った一言が新名言に?
- 4. サッカー名門 66人大量転校騒動
- 5. 羽生離婚 海外も速報する衝撃度
- 6. 井上尚弥 練習相手が「化け物」
- 7. 侍J試合 牽制ブーイングが物議
- 8. 北朝鮮 あまりに愚かなファウル
- 9. 羽生結弦の離婚 関係者の心境は
- 10. 【インタビュー】河村勇輝が語るNBAの…
- 1. 羽生結弦が離婚 8月に結婚発表
- 2. GACKTコイン大暴落で大損 怒り
- 3. ROLANDの店 全店舗でツケ禁止へ
- 4. 神田正輝 旅サラ欠席「体の…」
- 5. 「愛は勝つ」KANさん死去 61歳
- 6. カズレーザーの失望に共感の嵐
- 7. 羽生結弦が離婚 決断に同情の声
- 8. アンガ山根 新種の昆虫を発見
- 9. 百恵さん次男が引退? 意味深投稿
- 10. ほんこん 優樹菜のTV復帰に呆れ
- 1. 不倫15年 50代女性に衝撃の事実
- 2. 65歳と知り驚きの男性有名人1位
- 3. 爆売れ? ユニクロの大人気ニット
- 4. 浮気かと…彼氏のスマホ見て後悔
- 5. 高級品好きママ友 一言で赤っ恥
- 6. 26歳でレスに…妻語る当時の心境
- 7. 実は引退宣言していた有名人
- 8. ユニクロのバズりセーターがお得
- 9. 私食べてない 割り勘渋るママ友
- 10. 「浮気しやすい男性の口癖」1位