元ＣＩＡのＢ・Ｊ・レイモンド被告。海外任地で多数の女性に性的暴行を働いたと認めた/FBI/AP（ＣＮＮ）米司法省などは１８日までに、米中央情報局（ＣＩＡ）の元要員が連邦裁判所の審理で海外の任地で多数の女性に薬物を投入し、性的暴行を働いた罪を認めたと発表した。同省の報道機関向け声明によると、ブライアン・ジェフリー・レイモンド被告（４７）は２００６年から２０年にかけてメキシコ市や他の場所に赴任。この間、米大