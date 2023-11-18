日本はミャンマーに5-0快勝、同組のシリア対北朝鮮の一戦に海外メディア注目日本代表は11月16日の2026年北中米ワールドカップ（W杯）アジア2次予選初戦（ホーム）でミャンマー代表に5-0と完勝した。一方、同組の別会場ではシリア代表が北朝鮮代表に1-0と勝利したなか、北朝鮮GKのプレーについて海外メディアは「あまりに愚かなファウル」と報じている。W杯アジア2次予選で日本はミャンマー、シリア、北朝鮮と同組になった。16