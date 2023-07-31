なでしこジャパンは７月31日、女子ワールドカップのグループステージ第３戦でスペインと対戦。格上を相手に、４−０の圧勝を飾った。開始12分に宮澤ひなたのゴールで先制した日本は、29分に１トップに抜擢された植木理子がねじ込んで加点。40分にも宮澤がこの日２点目を奪い、前半で３点をリードする。後半に入っても攻撃の手を緩めず、82分に田中美南の一撃でダメを押した。【動画】宮澤ひなた、驚異の決定力で２ゴール！