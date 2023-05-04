夜遅くに、マンション駐輪場から響いた爆発音！別のマンションで起きた車両火災との類似性に、住民の不安は募る…。「爆発音の後、すごいガスの臭いが充満した」深夜に鳴り響く、火災報知器の警報音。画面中央にある駐輪場が、真っ赤な炎に照らされているのがわかる。これは3日 午後11時40分すぎ、千葉・浦安市のマンション駐輪場で起きた、火災の出火直後の様子。火は約30分後に消し止められたが、停めてあったバイクと自転車、合