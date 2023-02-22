ホンダ新型「WR-V」インドネシア国際モーターショー2023に登場！2023年2月16日、ホンダのインドネシア法人は、2023年2月16日から26日に開催されるインドネシア国際モーターショー(IIMS)2023に出展する車両のリストを公開しました。このなかには、2022年12月2日に生産が開始されたホンダ新型「WR-V」が複数含まれるようです。どのようなクルマなのでしょうか。インドネシア国際モーターショー(IIMS)2023に出展されたホンダ新型