ベーシックかつ美シルエットのアイテムを揃える【ユニクロ】では、アパレルだけでなくバッグも“激アツ”なものがラインナップされているのをご存知ですか？ 今回は、これからの季節にぴったりのユニクロの「軽量バッグ」にフォーカス。ラクちんでおしゃれに見えるバッグをゲットすれば、お出かけの気分もさらに上がりそうです。 抜け感たっぷり。ラフな雰囲気が魅力のショルダーバッグ 柔らかなコットンポ