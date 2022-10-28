イーロン・マスク氏＝2022年2月10日、テキサス州ボカチカ、朝日新聞社 「the bird is freed」アメリカの電気自動車大手テスラの最高経営責任者（CEO）で実業家のイーロン・マスク氏が28日、自らの公式ツイッターアカウントで、こうつぶやいた。the bird is freed- Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022世界に2億以上のユーザーを抱え、ロゴに青い小鳥がデザインされているSNS大手、ツイッターを「解放した」という意