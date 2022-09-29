イギリス君主の公邸であるウィンザー城やバッキンガム宮殿で警護に当たっている近衛兵は、これまでにも観光客に対して厳しい態度を取ってきたことで度々話題に上っていた。このほどバッキンガム宮殿にほど近い近衛騎兵隊博物館付近にて、幼い女児が近衛兵の進路を妨げていたために叱責されてしまった。当時の様子を撮影した動画は多くの関心を集め、物議を醸している。『The Daily Star』『The Sun』などが伝えた。【この記事の他
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