―［あの企業の意外なミライ］― ◆ライバル関係がまさかの提携キリンホールディングス株式会社（以下、キリン）が、独自素材「プラズマ乳酸菌」を日本コカ・コーラ株式会社（以下、コカ・コーラ）に提供することが発表されました。キリンとコカ・コーラは2社合計で日本の清涼飲料水の約4割のシェアを占めるなど、いずれも日本を代表する企業です。同時に業界内では競合となり、シェアを競い合うライバル関係。つまり、今回