「アンナミラーズ」最後の路面店、アンナミラーズ高輪店が8月31日に閉店します。今年6月に閉店が発表されてからというもの、連日ものすごい数の客が店を訪れ、かつてないほどのにぎわいをみせているというニュースを見かけます。肉まん・あんまんで有名な井村屋グループ株式会社（当時は井村屋製菓株式会社）が、1973年にアンナミラーズの日本1号店を青山にオープンしました。アメリカ料理とホームメイドパイを提供するレストラン