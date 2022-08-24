8月24日〜28日（現地時間）までドイツで開催されているのが、世界三大ゲームショウの一つであるgamescom（ゲームズコム）です。8月23日、gamescomのメインスポンサーである自動車メーカーのMINIが、ポケモンとコラボした電気自動車「MINI Concept Aceman with Pokémon Mode」を発表しました。Introducing the MINI x Pokémon Collaboration（YouTube）https://youtu.be/nvaWJqA6jRkhttps://twitter.com/JoeMerrick/statu