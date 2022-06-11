ドジャースが１０日（日本時間１１日）、１５日（日本時間１６日午前１１時１０分）のエンゼルス戦、本拠ドジャー・スタジアムで「日本伝承の夜」を開催。その試合で、俳優の渡辺謙が始球式を行うと発表した。ドジャー・スタジアム左翼には日系アメリカ人野球の歴史に関する特別展示。日本への野球伝来１５０周年に敬意を表して「野球の太平洋への架け橋：日系アメリカ人野球の遺産を祝う」というタイトルとなっているこの展