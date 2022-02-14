楽天グループが14日発表した2021年12月期連結決算は、純損益が1338億円の赤字だった。携帯電話事業で通信網を整備するための投資などが負担となり、赤字幅は前期の1141億円から拡大して過去最大となった。赤字は3年連続。売上高は前期比15.5％増の1兆6817億円だった。新型コロナウイルス感染症の流行に伴う「巣ごもり需要」で、主力のインターネット通販事業が好調だった。