株式会社丸井グループ渋谷モディ（株式会社丸井、本社：東京都中野区、取締役社長：青野 真博）1Fにて、「KFES ～1日韓国旅 in 渋谷モディ～ 」を開催いたします。東京にいながら、韓国で人気のショップを巡っているような「旅気分」を味わえるポップアップイベントです。今回はハンドメイドで推し活グッズがつくれるショップも参加しています！丸井では、当イベントをはじめ、一人ひとりの「好き」を応援するイ