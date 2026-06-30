MDT、エレクトロニカ上海2026でTMR・AMR磁気センサーの全ラインナップを展示





- 垂直統合型製造により、高性能磁気センサーの安定的かつ拡張可能な供給を実現

上海, 2026年6月30日 /PRNewswire/ -- マルチ・ディメンジョン・テクノロジー株式会社（MDT）は、トンネル磁気抵抗効果（TMR）技術を専門とする大手磁気センサーサプライヤーであり、エレクトロニカ上海2026（Electronica Shanghai 2026）のブースN3.501で、ヒューマノイドロボット、ゲーム用コントローラーおよびキーボード、スマートフォンカメラのAF/OIS、スマートホーム、産業オートメーション、車載電子機器向けの磁気センサー製品・ソリューションの全ラインナップを展示します。

主な出展製品は以下の通りです。

・AMR4020VD AMR磁気スケールセンサーは、磁極ピッチ2mmの軸外リニアおよびロータリー磁気スケール測定に対応し、高精度、広いエアギャップ許容範囲、柔軟な取り付け、優れた耐ノイズ性を備えています。

・TMR2615 TMRリニアセンサーは、ゲーム用ジョイスティックおよびキーボード向けで、高精度、高速応答、超低消費電力、ドリフトのない動作を実現します。

・スマートフォンカメラのAF/OIS向けTMRセンサーは、ミクロンレベルの位置精度を実現し、すでにフラッグシップスマートフォンのカメラモジュールに採用されています。

・HFM2905単軸アナログ高周波磁力計は、直流から1.6MHzまでの磁場を測定します。

・TMR3111 TMR角度センサーは、ヒューマノイドロボット向けで、360°非接触絶対角度測定、0.05°の精度、SPI/ABZ/UVW/PWM出力、2μsの応答時間、最大40,000RPMの回転速度への対応、3×3×0.75mmのコンパクトなDFNパッケージを特長としています。

・CGM作動用超低消費電力TMRセンサーは、消費電流をわずか30nAに抑え、持続血糖モニタリング機器の保存可能期間を延長します。

MDTの競争優位性は、革新的なセンサー技術にとどまりません。MDTは、車載認定済みの自社所有の量産ウェハーファブを運営する数少ない磁気センサーメーカーとして、TMRおよびAMRセンサーICを年間数十億個規模で生産できる垂直統合型製造プラットフォームを提供しています。この自社製造能力により、一貫した品質、生産の拡張性、信頼性の高い長期供給を実現するとともに、半導体製造の外部委託に伴うリスクを最小限に抑えることができます。最適化された製品設計、合理化された生産、強靱なサプライチェーンに支えられ、MDTは量産規模の民生・産業・車載用途向け製品を、引き続き顧客に安定して納入しています。

MDTの磁気センサーIC全ラインナップは、Digi-keyおよびMDTオンラインストア（www.tmr-sensors.com）からご注文いただけます。大量購入価格、納期、技術的なお問い合わせについては、MDT（sales@dowayusa.com）までご連絡いただくか、7月1日～3日にエレクトロニカ上海2026（Electronica Shanghai 2026）のMDTブースN3.501へお越しください。

MDTについて

マルチ・ディメンジョン・テクノロジーは2010年に中国江蘇省張家港市で設立され、中国の深セン、成都、寧波、シンガポール、日本の東京、米国カリフォルニア州サンノゼに支社を構えています。MDTは独自の知的財産ポートフォリオを構築しており、自社所有の最先端TMR製造設備により、最も要求の厳しい用途ニーズにも応える高性能かつ低コストのTMR磁気センサーの量産に対応しています。MDTは、磁気センサー技術とエンジニアリング・サービスに精通した一流の専門家とベテランで構成される中核経営陣の下、顧客に付加価値を提供し、顧客の成功を支援することに注力しています。MDTに関する詳細は、http://www.multidimensiontech.comをご覧ください。

メディア連絡先

MDT営業部、sales@dowayusa.com、sales@dowaytech.com

電話：+1-650-275-2318（米国）、+86-189-3612-1156（中国）

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/565378/MDT_v1_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

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