グリーンコープしがまる生協初の生協まつりを開催

一般社団法人グリーンコープ共同体

西日本を中心に16の生協で構成されている一般社団法人グリーンコープ共同体（本部：福岡市博多区、代表理事：日高 容子、以下グリーンコープ）に所属するグリーンコープしがまる生協は、初めてとなる「知ってほしいな！おいしいコープ・いのちのコープ グリーンコープまつり」を7月4日（土）に開催します。

当日は、グリーンコープのメーカー・生産者20社が集結し、グリーンコープ商品の試食・販売を実施します。商品は通常のカタログ価格よりお得なおまつり価格で販売するほか、こだわりのびん牛乳の試飲や野菜の詰め放題チャレンジなど、ご家族で楽しめる企画も用意しています。さらに、事前に参加申込をして来場された方には、人気の「グリーンコープ商品詰め合わせセット」をもれなくプレゼントします。

グリーンコープの組合員はもちろん、まだ利用したことのない地域の皆さまにもご来場いただき、安心・安全な食べものや環境に配慮した商品づくり、地域とのつながりを大切にするグリーンコープの取り組みを知っていただく機会にしたいと考えています。

イベント概要

l 名称 ： 知ってほしいな！おいしいコープ・いのちのコープ・グリーンコープ

l 開催日時 ： 2026年7月4日（土）10:30～14:30

l 会場 ： 滋賀県婦人会館（近江八幡市鷹飼町105-2）

l 入場料 ： 無料

l 駐車場 ： 隣接する男女共同参画センターと共用で「約250台・無料」

l 特典 ： 当日グリーンコープに加入された方には、3,000円分の商品券をプレゼント

【事前参加申込】

https://forms.gle/sCNjBbBv3D9gLZ1E9

組織概要

グリーンコープしがまる生活協同組合

東近江市佐生町180-3

理事長：谷澤 孝子

https://greencoop-shiga.or.jp/(https://greencoop-shiga.or.jp/)

一般社団法人グリーンコープ共同体

福岡市博多区博多駅前一丁目５番１号 博多大博通ビルディング4階

代表理事：日高 容子

https://www.greencoop.or.jp/(https://www.greencoop.or.jp/)

2018年、グリーンコープ生活協同組合連合会や、社会福祉法人グリーンコープ、労働協同組合など、九州（福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島）、近畿（大阪、兵庫、滋賀）、中国（鳥取、岡山、島根、広島、山口）、そして福島の16の生協、各種団体とともに「一般社団法人グリーンコープ共同体」を設立。ひとつのグリーンコープのように持てるものを共有・連帯しながら、それぞれの地域に根ざした生活協同組合として活動してきました。「安心・安全な食べものを子どもたちに食べさせたい」という母親の想いからはじまって、それぞれの地域を豊かにしていくことを目指しています。