ジェネシス、AIを活用したエクスペリエンス・オーケストレーションの次の時代を推進するAPACトップパートナーを表彰

Genesys Cloud Services, Inc.

AIを活用したエクスペリエンス・オーケストレーションのグローバル・クラウド・リーダーであるジェネシス(https://www.genesys.com/ja-jp)(R)は、アジア太平洋地域（APAC）において卓越性とイノベーションを示したパートナーを、第11回「Genesys Partner Executive Summit & Drive」にて表彰しました。

タイ・バンコクで開催された本イベントでは、AIを活用して企業の顧客ロイヤルティ向上と業務効率化を支援しているAPAC地域のパートナーが表彰されました。戦略的テクノロジーパートナー、グローバル・システムインテグレーター、付加価値再販パートナー、開発者が一堂に会した年次会議では、エージェント型AIによって推進される顧客体験および従業員体験の未来を形づくるテクノロジーやトレンドについて議論が交わされました。

企業がより自律的なカスタマーエクスペリエンスへと前進するためには、企業全体の人・システム・データ・AIをつなぐ能力が成功の鍵となります。ジェネシスのパートナーエコシステムは、緊密な協業、業界に関する深い専門知識、そして成果に対する共通の責任を通じて、企業がGenesys Cloud(TM)プラットフォームを活用した変革を加速する上で重要な役割を果たしています。パートナーは、ジェネシスのお客様が企業全体のワークフローを連携させ、既存のテクノロジー・エコシステムにAIを統合するとともに、責任ある形でイノベーションを拡張するためのガバナンスの枠組みを構築できるよう支援しています。

ジェネシスのアジア太平洋地域のバイスプレジデント パートナー・アンド・アライアンス・セールスであるGwilym Funnellは次のように述べています。

「ジェネシスのパートナーは、企業のAI活用への意欲を、企業全体における具体的なインパクトへとつなげる上で不可欠な存在です。今年の受賞パートナーは、AIを活用して、より連携された顧客および従業員の体験を創出できるよう企業を支援するとともに、責任ある導入に必要なガバナンス、相互運用性、レジリエンスの維持を可能にしている点で際立っています。パートナーとの協業を通じて、当社のお客様はAIイノベーションを加速し、測定可能な成果を伴うより大きなビジネス価値を創出するとともに、エージェント型オーケストレーションの基盤を構築しています。」

今年のアワードでは、Genesys Cloud プラットフォームを通じて、企業のエンタープライズAIへの取り組みを前進させ、業界や市場を横断して卓越した顧客価値を提供しているパートナーに焦点が当てられました。

2026年度 ジェネシスAPAC パートナー受賞企業

● APAC Partner of the Year：伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

● APAC Innovation Partner of the Year：Nexon Asia Pty. Ltd.

● APAC Marketing Partner of the Year：Tata Communications Limited

● APAC Customer Advocacy Partner of the Year：QPC Australia

● Japan Partner of the Year：伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

● ASEAN Partner of the Year：NTT DATA Inc., Thailand

● Australia & New Zealand Partner of the Year：Nexon Asia Pty. Ltd.

● India Partner of the Year：Tata Communications Limited

ジェネシスとパートナー各社は、より連携され、パーソナライズされた効率的な体験の創出を支援するとともに、価値創出までの時間短縮と長期的なビジネス変革の加速を後押ししています。

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 専務執行役員 産業ソリューション事業グループ担当役員 鳥越 浩嗣氏は次のように述べています。

「このたび、ジェネシスクラウドサービス様より『APAC Partner of the Year』を受賞できましたことを大変光栄に思います。本受賞は、当社がこれまでGenesys Cloudビジネスにおいて、多くの案件創出および受注を着実に積み重ねてきたこと、ならびに大規模案件における推進力と継続的なビジネス拡大への取り組みを高く評価いただいたものと受け止めております。今後もジェネシスとのパートナーシップをさらに強化し、日本およびAPAC市場において、お客様の価値創出に貢献するとともに、Genesys Cloudビジネスのさらなる発展に寄与してまいります。」

ジェネシスについて

ジェネシス(R) は、最高のカスタマーエクスペリエンスと従業員体験を創出するために、世界中の8,000を超える企業を支援しています。Genesys Cloud(TM) は、エージェンティックAIを中核に据えたAI駆動の「エクスペリエンス・オーケストレーション」プラットフォームであり、企業全体の人・システム・データ・AIをつなぎます。その結果、企業は顧客ロイヤルティや成長、リテンションを推進すると同時に、人とAIのワークフォースを横断して業務効率とチームワークを高めることができます。詳しくはwww.genesys.com/ja-jp(https://www.genesys.com/ja-jp)をご覧下さい。

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