【bb.q オリーブチキン】七夕の夜は、チキンを囲んで。限定チキンボックス登場！チキンフィンガー16本と2種のチーズボールを詰め合わせた「七夕オリジナルボックス」を600円オトクな2,690円で販売

ワタミ株式会社

ワタミ株式会社（本社：東京都大田区、以下ワタミ）が国内で運営する、韓国No.1フライドチキンブランド『bb.q オリーブチキンカフェ（以下、オリーブチキンカフェ）』は、韓国No.1フライドチキンブランド「bb.q オリーブチキンカフェ（以下、オリーブチキンカフェ）」は、七夕期間限定の特別メニューとして「七夕オリジナルボックス」（税込2,690円）を、2026年7月1日（水）～8日（水）まで販売いたします。

チキンフィンガー16本をはじめ、フライドポテト、プレーンといちごの2種類のチーズボール、5種のディップソースを詰め合わせました。単品積み上げ価格3,290円より600円おトクな、ボリューム満点の限定セットです。織姫と彦星も思わず笑顔になるような華やかなチキンボックスを囲んで、七夕のひとときをお楽しみください。

【本物の韓国フライドチキンで、七夕の食卓をもっと楽しく】

「七夕オリジナルボックス」2,690円（税込）│7月1日（水）～8日（水）七夕期間限定販売

七夕は、家族や友人、大切な人と一緒に楽しみたい、年に一度の特別な日。

「七夕オリジナルボックス」は、サクサクの衣とやわらかな国産ササミが特長のチキンフィンガーをたっぷり16本詰め合わせた、シェアして楽しめるボリューム満点のセットです。5種類のディップソースで、お好みに合わせてさまざまな味わいをお楽しみいただけます。

さらに、定番のプレーンと、いちごの甘い香りが広がる2種類のチーズボール、フライドポテトを組み合わせ、食卓を楽しく彩る内容に仕上げました。織姫と彦星のように、大切な人とチキンを囲みながら、楽しい七夕のひとときをお過ごしください。

【商品情報】

商品名：七夕オリジナルボックス

価格：2,690円（税込）

…単品積み上げ価格3,290円より600円オトク

内容：

チキンフィンガー（16本）

フライドポテト（Lサイズ）

チーズボール プレーン（3個）

いちごチーズボール（3個）

5種のディップソース（各1個）

販売期間：

2026年7月1日（水）～7月8日（水）

販売店舗：

オリーブチキンカフェ 全店舗

■『bb.q』とは ~It’s More Than a Name. It’s a Promise.~

ブランド名「bb.q」は 「Best of the Best Quality（最高品質の中の、最高）」を意味し、 すべての店舗ですべてのお客様にその品質を提供することをお約束するものです。

私たちが提供するすべてのフライドチキンのレシピは、 韓国における長年の伝統と、「bb.q」が最先端の品質と味を追求するために 韓国ソウルに設立した『チキン大学』の最新研究を融合させたものです。 このレシピにより、今まで味わったことのないほどサクサクで、ジューシーで、柔らかなフライドチキンを、さまざまな味をブレンドしたバラエティ豊かなソースやパウダーでお楽しみいただけます。

■bb.q オリーブチキン概要

【住所】 東京都大田区羽田1-1-3

【設立】 2016年12月

【公式HP】 https://bbq-olivechickencafe.jp/

■ワタミ株式会社

【住 所】 東京都大田区羽田 1-1-3

【代表者名】 代表取締役会長 兼 社長 CEO 渡邉 美樹

【設 立】 1986 年 5 月

【事業内容】 国内外食事業、海外事業、宅食事業、農業、環境事業、人材サービス事業

【ホームページ URL】 http://www.watami.co.jp