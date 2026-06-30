オーラまで際立たせる、光の美学　クレ・ド・ポー ボーテより光を操るプレメイクアップ発売　2026年8月21日（金）

株式会社資生堂【クレ・ド・ポー ボーテ アンベリスールデクラ】

グローバルラグジュアリーブランド「クレ・ド・ポー ボーテ」は、メイクアップとスキンケアの両アプローチで光を操り、素肌の美しさを際立たせる究極の透明感を叶えるプレメイクアップ「アンベリスールデクラ」【全1品 参考小売価格 14,300円（税込）】を、2026年8月21日（金）より全国一斉発売いたします。

*価格は参考小売価格です（店舗によって異なる場合があります）

*店頭でのご体感および商品購入予約は7月21日（火）を予定しております。

◆取り込んだ光を内側から跳ね返す「内部散乱光」に着目。メイクアップとスキンケアのハイブリッドアプローチにより、毛穴・色ムラ・くすみを自然に補正し、素肌の美しさを際立たせながら内側から輝くような仕上がりを叶えます。

◆多彩な光を放つ「プレシャスオパールパウダー」配合のジェル処方を採用。プリズムのように肌を明るく輝かせ、毛穴や色ムラを目立ちにくくしながら繊細なつやの輝きを演出します。スキンケアのようなみずみずしいテクスチャーです。

◆美容液「ル・セラム」にも配合される、独自成分「ラディアントリリーコンセントレート*1」を配合。肌のうるおいのバリアを整えて乾燥などのさまざまな環境ダメージ要因から肌を守ることで、いきいきとした輝きを保ち続けます。さらに、「マリンプリズムコンプレックス*2」を配合。肌のうるおいとハリを生み出す力をサポートし、輝く肌へ導きます。

＊1 保湿・整肌（マドンナリリー花エキス、グリセリン）

＊2 ハリ・保湿（パディナパボニカ葉状体エキス、加水分解コンキオリン、グリセリン）

《発売背景》

2020年からのコロナパンデミックを経て人々の美意識やライフスタイルは変化しています。素肌を大切にする意識が高まり、シーンに合わせてファンデーションを使わないメイクアップを取り入れる習慣が定着したり、「肌を作り込むメイク」から「素肌自体が美しく見える仕上がり」を理想とし、演出効果と共に、素肌自体を整えるスキンケア効果を求める意識も明らかになっています。

このようなニーズを捉え、クレ・ド・ポー ボーテは、素肌を活かした美しい仕上がりと本格的なスキンケア効果を兼ね備えたプレメイクアップの開発を行いました。

《究極の光を生み出す2つのアプローチ》

クレ・ド・ポー ボーテは、素肌そのものが美しく見える条件を追求し、肌に取り込んだ光を内から跳ね返す「内部散乱光」に着目。それを高める3条件が「整ったキメ」「うるおい」「ハリ」にあると見出し、メイクアップとスキンケアの2つのアプローチを導き出しました。

＜メイクアップアプローチ＞

●プレシャスオパールパウダー配合のジェル処方

天然宝石と同じ性質を持ち、多彩な光を放つプレシャスオパールパウダーを配合。プリズムのように肌を明るく輝かせ、毛穴や色ムラを目立ちにくくしながら繊細なつやの輝きを演出します。

＜スキンケアアプローチ＞

●ラディアントリリーコンセントレート*1

マドンナリリーの花から抽出したエキスとグリセリンをブレンドした保湿・整肌成分。クレ・ド・ポー ボーテを代表する美容液「ル・セラムII」に配合されている成分です。

●マリンプリズムコンプレックス*2

豊かな海で育まれた美しい海藻（パディナパボニカ葉状体エキス）と真珠エキス（加水分解コンキオリン）とグリセリンを融合した成分です。

内部散乱光に着目したアプローチ

【商品概要】※価格は参考小売価格です。（店舗によって異なる場合があります）

■商品名・容量・価格

クレ・ド・ポー ボーテ アンベリスールデクラ

＜プレメイクアップ＞

40g

SPF25・PA+++

14,300円（税抜13,000円）

■商品特長

内側から多彩な光を放つプリズムの輝きに着目し開発。

メイクアップとスキンケアの両アプローチで、

瞬時にうるおいとハリに満ちた究極の透明感を叶え、

使うたび、内側から輝くようなプリズム肌を

1品で実現するハイブリッドベースメイクです。

卓越した手応え

●毛穴・色ムラ・くすみを自然に補正し、素肌の美しさを際立たせながら自ら輝くような仕上がりを1品で叶えます。

●テカりやヨレを防ぎ、くすみのない透明感あふれる仕上がりが長時間持続します。

●長時間うるおいを保ち、肌そのものにうるおいとハリを与え、使うたびふっくらと透明感ある肌へ導きます。

●肌表面をなめらかに整えファンデーションのつきやのりをよくし、美しい仕上がりを高める化粧下地として使えます。

●紫外線やブルーライトや赤外線を含む太陽光によって起こりうる乾燥ダメージをケアします。

知性を結集させた技術と成分

●独自成分ラディアントリリーコンセントレート（保湿・整肌）*1配合。肌のうるおいのバリアを整えて乾燥などのさまざまな環境ダメージ要因から肌を守ることで、いきいきとした輝きを保ち続けます。

*1 マドンナリリー花エキス、グリセリン

●豊かな海で育まれた美しい海藻由来の輝く力を融合したマリンプリズムコンプレックス（ハリ・保湿）*2を配合。肌のうるおいとハリを生み出す力をサポートし、輝く肌へ導きます。

*2 パディナパボニカ葉状体エキス、加水分解コンキオリン、グリセリン

●天然宝石と同じ性質を持ち、多彩な光を放つプレシャスオパールパウダーを配合したジェル処方を採用。プリズムのように肌を明るく輝かせ、毛穴や色ムラを目立ちにくくしながら繊細なつやの輝きを演出します。

●皮脂によるテカり・ヨレ・色くすみなどの化粧崩れを防ぎ、美しい仕上がりを長時間持続させるラスティングコントロール機能を採用。

●日中の外的悪影響に着目。紫外線だけではなく、空気中の微粒子（ちり・ほこり・花粉など）からも素肌を守るマルチディフェンス機能を搭載。

肌に応える歓び

●みずみずしいスキンケアのようなテクスチャーが肌に心地よくのび広がり、なめらかにフィットします。

●天然ローズオイルなどを調香した香りです。

●ノンコメドジェニックテスト・アレルギーテスト済み（全ての方にニキビができない、アレルギーが起きないというわけではありません。）

＜ご使用法＞

●スキンケアで肌を整えた後にお使いください。

●指先にパール粒1コ分をとり、顔の5ヵ所（両ほお、額、鼻、あご）におき、顔の中心から外側に向かってやさしく指をすべらせて顔全体に均一にのばします。

●使用量が少ないと、十分な紫外線防御効果が得られません。

■クレ・ド・ポー ボーテ ブランドサイト https://www.cledepeau-beaute.com/jp/?rt_pr=trv21

■クレ・ド・ポー ボーテ 公式 Instagram https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

■クレ・ド・ポー ボーテジャパン公式 X https://x.com/cledepeau_japan

▼ ニュースリリース

https://corp.shiseido.com/jp/news/detail.html?n=00000000004195&rt_pr=trv21(https://corp.shiseido.com/jp/news/detail.html?n=00000000004195&rt_pr=trv21)

▼ 資生堂 企業情報

https://corp.shiseido.com/?rt_pr=trv21