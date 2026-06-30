【鴨川シーワールド】「音楽×パフォーマンス」の相乗効果が生み出す圧倒的な感動をシャチパフォーマンス×Official髭男dism『I LOVE...』

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

URL：https://www.kamogawa-seaworld.jp/event/event_info/15349/

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井 幸雄）の基幹施設である、鴨川シーワールド（千葉県鴨川市、館長：勝俣 浩）では、2026年夏より、アーティストの楽曲を使用した新たなシャチパフォーマンス※1への挑戦をスタートします。その第一弾として、日本を代表するバンド・Official髭男dismの大ヒット曲『I LOVE...』の楽曲に乗せたパフォーマンスを2026年7月1日（水）～10月1日（木）の期間限定※1で実施します。

動物たちと飼育員が織成す「パフォーマンス」は、鴨川シーワールド最大の魅力のひとつとして、これまでも多くのお客様から歓声をいただいてまいりました。これは飼育員がひたむきに動物たちと向き合い培ってきた大切な時間の集大成であり、この積み重ねが多くのお客様に驚きや感動を届ける結果に繋がってきました。

私たちが次なる挑戦として着目したのが「音楽の持つ力」です。メロディや歌詞が作り上げる豊かな世界観は、パフォーマンスに新たな魅力を付与する大切な要素と考え、2026年夏より、アーティストの熱量が込められた楽曲をそのまま使用することを決めました。

第一弾Official髭男dism「I LOVE...」の魅力であるドラマチックへと駆け上がるメロディと、シャチが持つ圧倒的なパワーが掛け合わさって生まれる、真っ直ぐにお客様の心に響く『感動』を鴨川シーワールドで体感してください。

※1：パフォーマンスで使用する楽曲は状況により変更します。本楽曲が必ず毎回使用されるわけではありません。

●第一弾 使用楽曲情報

アーティスト名：Official髭男dism

このバンド名には髭の似合う歳になっても、誰もがワクワクするような音楽をこのメンバーでずっと続けて行きたいという意思が込められている。2015年4月1stミニアルバム「ラブとピースは君の中」をリリースし、デビュー。

2018年4月Major 1st Single「ノーダウト」でメジャーデビューを果たした。

現在、4月から新ツアー『OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour 2026』を全国17会場26公演にて開催中。そして、8月からは約2年ぶりとなるアジアツアー『OFFICIAL HIGE DANDISM Asia Tour 2026』の開催が決定。

楽曲名：「I LOVE...」

2020年2月12日リリース。

楽曲における「LOVE」の意味を広く歌っており、恋人同士はもちろんのこと、友人、家族、ペット、

同僚、性別など対象を問わない「LOVE」についての楽曲となっている。

パフォーマンスでの使用について

使 用 期 間：2026年7月1日（水）～10月1日（木）

使 用 場 所：シャチパフォーマンス内

※1：パフォーマンスで使用する楽曲はその時の状況により変更します。本楽曲が必ず毎回使用されるわけではありません。

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

グランビスタ ホテル＆リゾートは、北海道で初めての本格的洋式ホテルとして誕生した北の迎賓館・札幌グランドホテルを有し、全国各地にシティホテル、ビジネスホテル、温泉旅館、総合海洋レジャー施設、ゴルフ場、ハイウエイレストランなどの施設運営を通じ、ホテル運営受託事業を展開、地域とともに歩んでいます。



企業名：株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

所在地：東京都千代田区内神田2-3-4 S-GATE大手町北5F

創立：1958年8月27日

資本金：1億円

代表取締役社長：荒井 幸雄

TEL：03-5209-4121（代表）

URL：https://www.granvista.co.jp/

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鴨川シーワールド

800種11,000点の海の動物を展示。海の王者シャチをはじめ、イルカ、アシカ、ベルーガ4つの動物パフォーマンスが人気！ご家族や友人、そして大切な人とともに、海の仲間たちとの楽しい癒しのひと時をお楽しみください。



※鴨川シーワールドは、グランビスタ ホテル＆リゾートのグループ施設です。



名称：鴨川シーワールド

所在地：〒296-0041千葉県鴨川市東町1464-18

開業：1970年10月1日

TEL：04-7093-4803

休館日：不定休

入館料：大人3,300円、小人（小学生・中学生）2,000円、

幼児（4歳以上）1,300円、65歳以上の方 3,000円

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